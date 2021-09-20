Россия начала масштабные учения в Черном море

Около 20 кораблей и судов Черноморского флота вышли в море. Фото: pixabay.com

В Черном море начались учения. Около 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске.

Учения проходят с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает российский "Интерфакс".

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"В мероприятии привлечены ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные судна, самолеты и вертолеты. На морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут учения по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, выявлению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки условного противника с воздуха", - говорится в сообщении.

В России и Беларуси прошли совместные военные учения "Запад-2021". Они продолжались с 10 до 16 сентября. Учения проходили на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Беларуси.