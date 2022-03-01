Россия готовит провокацию, чтобы ввести белорусские танки - - разведка

Россия готовит сознательную провокацию для оправдания ввода белорусских войск. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Россия готовит сознательную провокацию для оправдания ввода белорусских войск.

Сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся около 300 белорусских танков, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Колонна еще не пересекла границу и ждет на маршруте г. Пинск - Иваново - Драгичин - это примерно в 30 км от государственной границы Украины. Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", - говорят разведчики.

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Днем 1 марта сообщалось, что диктатор Александр Лукашенко созвал расширенный состав Совбеза. И заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским войскам".

Тем временем на Черниговщину уже зашли белорусские войска. Люди преградили дорогу танкам.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.