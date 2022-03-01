"Наш общий враг - это диктаторы Путин и Лукашенко" - белорусы будут сражаться за Украину

При терробороне "Азова" создана белорусская рота.

Это первое подразделение из иностранных добровольцев, сообщает белорусский Telegram-канал Nexta.

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"Еще один аргумент в пользу того, что белорусский народ не враг для украинцев. Наш общий враг - это диктаторы Путин и Лукашенко, развязавшие эту войну", - говорится в сообщении.

Диктатор Александр Лукашенко созвал расширенный состав Совбеза. И заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским войскам".

Тем временем на Черниговщину уже зашли белорусские войска. Люди преградили дорогу танкам.