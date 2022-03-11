Россия бомбила территорию Беларуси. Это провокация

Российская армия атаковала территорию Беларуси.

О подготовке провокации сообщал министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

Советник министра МВД Антон Геращенко пишет, что провокацию уже провели.

"Русские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ", - пишет он.

Агрессоры атаковали белорусский поселок Копани. Это зафиксировали украинские пограничники в Ровенской области.

Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило информацию.

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Это – провокация, чтобы склонить Беларусь к полномасштабной атаке на Украину.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.