Российским оккупантам насыпали Байрактаром – обезвредили 180 единиц техники

Байрактар – турецкий ударный летательный аппарат.

В Сумской области Байрактором обезвредили около 80 единиц российской вражеской техники, из которых половина - "Грады".

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

Техника оккупантов стояла возле села Пустовийтивка Роменского района.

Вблизи села Бишкинь, по территории более 2 км обезвредили около 100 единиц, в основном танки и БТР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Враг потерял инициативу" - Залужный очертил печальные перспективы захватчиков

"Спасибо каждому причастному!

Сегодня мы - едины: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы - единый фронт.

Сумщина - северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе.

Слава Украине", - написал чиновник.

За пять суток полномасштабной войны против Украины Россия ориентировочно потеряла 5710 личного состава.