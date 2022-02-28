Российский враг пытается возобновить наступление на Киев - Генштаб ВСУ

Генштаб поделился оперативной информацией. Фото: mil.in.ua

Российский враг пытается возобновить наступление в направлении Киева путем наведения понтонной переправы через реку Ирпинь в районе села Демидив.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинские силы обороны уничтожили новую технику противника.

Враг продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.

Однако по всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.

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Группировка Воздушных Сил отражает воздушные удары противника.

А группировка войск обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.

Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ в количестве 3-15 человек с оружием, которые переодеты в форму ВСУ, но в бронежилетах образца РФ.

Об обороне Киева от российского захватчика сообщал вечером мэр столицы Виталий Кличко.