Российский враг пытается возобновить наступление на Киев - Генштаб ВСУ

Российский враг пытается возобновить наступление в направлении Киева путем наведения понтонной переправы через реку Ирпинь в районе села Демидив.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Очередная попытка оккупанта захватить город Ирпень не принесла успеха. Украинские силы обороны уничтожили новую технику противника.
Враг продолжает воздушно-наземную наступательную операцию против Украины.
Однако по всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилко посоветовал Путину застрелиться
Группировка Воздушных Сил отражает воздушные удары противника.
А группировка войск обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы.
Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ в количестве 3-15 человек с оружием, которые переодеты в форму ВСУ, но в бронежилетах образца РФ.
Об обороне Киева от российского захватчика сообщал вечером мэр столицы Виталий Кличко.
Комментарии