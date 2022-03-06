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воскресенье, 06 марта 2022 12:20

Спецтема: Война России против Украины

Российский враг готовится бомбить Одессу - Зеленский

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Российский враг готовится бомбить Одессу - Зеленский
Россияне готовили вторжение жестоко, цинично, сказал глава государства. Фото: president.gov.ua

Российский враг готовится бомбить Одессу.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Они готовятся бомбить Одессу. Одессу!", – заявил президент.

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"Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы. Артиллерия против Одессы. Ракеты против Одессы. Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", - сказал Зеленский.

"Заговорили российские военные, которых взяли в плен наши защитники. Сотни, сотни пленных. Среди них - и пилоты самолетов, бомбивших наши города, наших мирных людей. Мы услышали их показания. Мы увидели документы, карты, планы не вчерашнего дня. Это не импровизация. Это война, они готовили это вторжение именно так - жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны.Поэтому Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь и многие другие украинские города-герои увидели чистое зло, зверство.Так было запланировано.

Но это не убьет нашу человечность, не убьет нас. Несмотря на все, мы обращаемся с пленными в рамках Женевской конвенции. Несмотря на все, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Беларуси. Откуда на нашу территорию каждый день идут ракеты, колонны техники, летит авиация. Против мирных людей, мирных городов. Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на юге", - сказал президент.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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