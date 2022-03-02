Российский агрессор сбил темпы – ОП

Уничтоженная российская техника, Харьков. Фото: Reuters

Российский враг продолжает сосредоточивать свои группировки северо-западнее Киева для наступления. Но ему это не удается благодаря системной работе Вооруженных сил Украины.

Об этом сказал советник руководителя офиса президента Алексей Арестович на брифинге в среду, сообщает Gazeta.ua.

"Вчера были нанесены авиационные на артиллерийские удары, сбившие темпы российской операции. Пока они никуда не двигаются", - сообщил.

Черниговское и сумское направление продвижения врага остановили.

"Они практически там не двигаются, их добивают наши партизаны и военные. Начав настоящую охоту за тыловыми колоннами противника. Что и нужно делать", - сказал советник руководителя ОП.

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По Харькову россияне стреляли тяжелыми реактивными системами залпового огня, авиацией.

"Я так понимаю, поставлена задача психологически сломать Харьков и устроить террор. Но Вооруженные силы Украины, территориальная оборона и другие защитники города очень ловко атакуют противника", - сказал Арестович.

Советник руководителя ОП сообщил, что вчера над Харьковом сбили несколько самолетов противника.

В зоне Операции объединенных сил большинство подразделений удерживают позиции. А одна из бригад продвинулась в Горловке.

В Мариуполе обстановка спокойна, возможны попытки противника атаковать пригород. Но ВСУ и терроборона контролируют ситуацию и будут давать жесткий отпор.

В Херсоне украинские воины продолжают сопротивление. Противник предпринял попытку выдвинуться в сторону Николаева и Баштановки и потерпел сокрушительный воздушный удар. Российский десант в районе Николаева сейчас уничтожается.

Огромную колонну противника уничтожили возле Кривого Рога. Запорожье готовится дать отпор врагу.

"Наступил психологический перелом на поле боя. Противник массово бросает оружие, технику, сдается в плен, или передвигается в сторону белорусской или российской границы", - сказал.

РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии. За шесть дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили 5840 российских оккупантов.