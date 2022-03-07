Российские террористы нанесли удар по морскому порту Ольвия

Пострадавших из-за удара нет. Фото: Министерство инфраструктуры

Российские оккупанты нанесли удар по морскому порту Ольвия.

Пострадавших нет, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia".

"Напомним, что с начала полномасштабной фазы войны против Украины, россия также совершила ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в том числе иностранных торговых судов", - подытожили в сообщении.

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