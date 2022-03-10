Российские самолеты снова сбросили бомбы на жилые кварталы Ахтырки

Авианалет на Ахтырку. Фото: umoloda.kyiv.ua

Ночью российская авиация снова бомбила окрестности Сум и город Ахтырка.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и деревню Битица", сказал он. Удар был около 00:40.

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Есть информация о попадании бомбы в газопровод. Это сейчас проверяют.

Также российская авиация сбросила бомбы на жилые кварталы Ахтырки. Это произошло около половины первого ночи 10 марта.

Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.

В Тростянце артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". Погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.

Боромля остается оккупированной врагом.

Большая Писаревка 9 марта подверглась ночной бомбардировке. Линии электропередач оборваны. В результате артиллерийского обстрела погиб 13-летний парень и 2 женщины.

В с. Малая Павловка авиация РФ нанесла удар по ПАО "УКРНЕФТЬ", в результате чего горел резервуар нефти.

Вечером 8 марта российские оккупанты сбросили на Сумы три авиабомба. В результате преступных действий врага погибли 22 человека, из которых трое – дети. Сначала было известно о двух жертвах среди детей. Вскоре спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Все погибшие – одна семья.