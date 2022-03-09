19 взрослых и три ребенка: оккупанты в Сумах убили целую семью

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Вечером 8 марта российские оккупанты сбросили на Сумы три авиабомба. В результате преступных действий врага погибли 22 человека, из которых трое – дети.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Сначала было известно о двух жертвах среди детей. Вскоре спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Все погибшие – одна семья.

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"Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек", - написал Живицкий.

Первое попадание снаряда было в жилые дома города. Бомба прилетела на частный дом по ул. Роменская и уничтожила его до основания.

"В доме было девять человек, все погибли. Шесть домов разрушены полностью. Еще около двух десятков соседних домов разрушены частично", - добавил глава ОГА.

По словам Живицкого, также травмированы восемь человек, среди которых 5-летняя девочка.

7 марта российская авиация также нанесла авиаудар по жилому сектору в Сумах. Разбомбила дома по ул. Роменская и Спартака. Жертвами авиаудара по жилым кварталам Сум и пригородов стали более 10 человек, в том числе двое детей.