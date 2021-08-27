Российская агентура пыталась сорвать "Крымскую платформу"

СБУ разоблачила сеть вражеских интернет-агентов. Фото: unsplash.com

В Херсоне киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили еще одну группу вражеских интернет-агентов и предотвратили новые попытки спецслужб РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

По заданию "кураторов" злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и изменению пределов государственных границ нашей страны.

Также российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов.

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Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали сообщения от имени "лидеров общественного мнения". За распространение деструктивного контента ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

"Во вражескую организацию входили несколько местных жителей. Информацию для "публикаций" получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых ЛДНР. Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности", - рассказали в пресс-службе СБУ.

Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Материалы уголовного производства подозреваемого направили в суд.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Также по материалам СБУ осудили двух вражеских интернет-агентов, которые выполняли задачи "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей. Через соцсети призвали к изменению пределов государственной границы, в том числе присоединение южных и восточных регионов нашей страны к РФ.

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В ходе обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые вражеской агентурой тексты содержали призывы к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Решением судов злоумышленников признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

СБУ продолжает мероприятия по предотвращению и разоблачение попыток информационно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против нашего государства.

В Луцке ликвидировали мощную ботоферму, которая агитировала людей создавать "малороссии" и "новороссии" и присоединять весь Восток Украины к "великой России". Ботоферму финансировали представители РФ, сообщает СБУ.