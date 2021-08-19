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четверг, 19 августа 2021 16:44

СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к "великой России"
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Фото: ssu.gov.ua

В Луцке ликвидировали мощную ботоферму, которая агитировала людей создавали "Малороссии" и "Новороссии" и присоединять весь Восток Украины к "великой России".

Ботоферму финансировали представители РФ, сообщает СБУ.

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Злоумышленники использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи, а "технику" разместили по шести подпольным адресам.

Средства агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Злоумышленники создали тысячи фейковых аккаунтов. Организатором ботофермы оказался житель Луцка.

Во время обысков обнаружили оборудования, банковские карточки, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Злоумышленникам выдвинут обвинение за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и сетей, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников российского ФСБ, пытавшихся завербовать украинского офицера.

Российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Кроме секретных документов, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.

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