СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к "великой России"

В Луцке ликвидировали мощную ботоферму, которая агитировала людей создавали "Малороссии" и "Новороссии" и присоединять весь Восток Украины к "великой России".
Ботоферму финансировали представители РФ, сообщает СБУ.
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Злоумышленники использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи, а "технику" разместили по шести подпольным адресам.
Средства агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.
Злоумышленники создали тысячи фейковых аккаунтов. Организатором ботофермы оказался житель Луцка.
Во время обысков обнаружили оборудования, банковские карточки, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи и другие доказательства противоправной деятельности.
Злоумышленникам выдвинут обвинение за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и сетей, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.
Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников российского ФСБ, пытавшихся завербовать украинского офицера.
Российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Кроме секретных документов, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции.
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