Роман 8-летней модели с 13-летним блоггером: отец девочки отреагировал на скандал

Модель из Киева 8-летняя Милана Маханец заявила об отношениях с российским блогером 13-летним Павлом Паем. Фото: instagram.com/pasha_pai

Александр Маханец, отец 8-летней Миланы, которая попала в скандал из-за отношений с блогером 13-летним Пашей Паем, впервые отреагировал на инцидент.

Заявил, что шокирован происходящим. С женой Дарьей они расстались в 2019-м. Говорит, что пытается общаться с дочкой и помогать ей, но не хочет говорить о бывшей, передает "КП в Украине".

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"Я просто в шоке от того, что происходит. Все это, мягко говоря, неправильно", - сказал Маханец.

По словам знакомых семьи, развод пары проходил тяжело, хотя его причина неизвестна. Примерно именно тогда ребенок появился в социальной сети, а страница в Instagram девочки стала рекламной площадкой. Друзья не исключают, что именно развод стало толчком для резкого изменения общения и отношения матери к дочери.

Юная модель из Киева Милана Маханец заявила в Instagram об отношениях с блогером Павлом Паем. 8-летняя девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях любимого. Дети снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.