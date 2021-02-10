Родители оставили в квартире без еды троих детей и исчезли

Дети сидели в квартире голодные, а родители идти домой отказывались Фото: npu.gov.ua

Во Львове родители оставили в квартире без присмотра троих детей и скрылись.

Дети сидели голодные, а родители идти домой отказывались, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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"6 февраля на оперативную линию 102 позвонил 13-летний львовянин и сообщил, что он, его младшая сестра и 3-летний брат голодные, дома нет еды, а родители отказываются идти домой. Полицейские, приехавшие по вызову, успокоили детей, принесли им еду, напитки, а также установили местонахождение матери и отца, которые в то время употребляли алкогольные напитки", - говорится в сообщении.

На родителей составили протокол за невыполнение родительских обязанностей и провели с ними разъяснительную беседу.

Впоследствии полицейским позвонила баба детей и поблагодарила за спасение внуков.

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