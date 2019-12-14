Родители оставили 1-летнего мальчика одного в подъезде

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 180
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 855
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 459
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2772
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9414
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2097
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5049
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2295
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
10
10
3
6
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Во Львове активисты штурмовали райсовет с требованием проверить работу журналистов
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 855
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2250
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10638
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2718
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2862
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 27
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
суббота, 14 декабря 2019 16:57

Родители оставили 1-летнего мальчика одного в подъезде

  Комментировать
Родители оставили 1-летнего мальчика одного в подъезде
Сейчас мальчик находится в больнице. Фото: ТСН

В Херсоне родители оставили годовалого ребенка в подъезде.

"В полицию обратился житель одной из многоэтажек по ул. Алмазова. Заявитель обьяснил полицейским, что через дверь квартиры услышал на площадке звуки, похожие на детский плач. 42-летний мужчина вышел в общий коридор и увидел на полу одетого в тонкие вещи мальчика возрастом около одного года. Рядом никого из взрослых не было, поэтому мужчина забрал ребенка к себе в квартиру и позвонил в полицию", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители отвезли ребенка в больницу, сейчас с мальчиком все в порядке и его жизни ничего не угрожает. Полиции также удалось установить родителей ребенка.

"Ими оказались супруги из этого же дома. Как оказалось, семья состоит на учете социальных служб, мать и отец ведут антиобщественный образ жизни. В настоящее время мать утверждает, что пошла в магазин, а ребенка оставила мужу. Как ребенок появился на полу общего коридора пока неизвестно. Ведь отец отказывается общаться с полицией ", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат-педофил надругался над 15-летней девушкой

Правоохранители подготовили оповещения в социальные службы для принятия решения о лишении родителей ребенка прав. Мальчик пока находится под наблюдением медработников.

В Николаеве 11-летний школьник выбросился из окна 9-го этажа. Причиной стал отказ делать домашнее задание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители оставили 1-летнего мальчика одного в подъезде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Годовщина Православной церкви Украины: назвали подробности празднования

Пленных закапывали живьем или переезжали танками

Создали марку Maserati

Самое читаемое
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 19477
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 16515
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 12888
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
10
 Просмотров: 8289
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 7443
Происшествия
Трубопровод алкоголя: контрабандисты придумали уникальный способ заработка
Трубопровод алкоголя: контрабандисты придумали уникальный способ заработка Просмотров: 90
Стреляли, пытались применить светошумовые гранаты задержали дерзких грабителей
Стреляли, пытались применить светошумовые гранаты задержали дерзких грабителей Просмотров: 396
Школьник выбросился из окна 9-го этажа
Школьник выбросился из окна 9-го этажа Просмотров: 1458
Полицейские потушили пожар на заправке
Полицейские потушили пожар на заправке Просмотров: 117
В лесополосе нашли расчлененное тело
В лесополосе нашли расчлененное тело Просмотров: 774
Больше всего комментируют
7
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
4
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
2
Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"
2
Полиция озвучила мотив убийства Шеремета. Зеленский обещает назвать заказчика
Голосов: 932
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua