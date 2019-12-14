Родители оставили 1-летнего мальчика одного в подъезде

Сейчас мальчик находится в больнице. Фото: ТСН

В Херсоне родители оставили годовалого ребенка в подъезде.

"В полицию обратился житель одной из многоэтажек по ул. Алмазова. Заявитель обьяснил полицейским, что через дверь квартиры услышал на площадке звуки, похожие на детский плач. 42-летний мужчина вышел в общий коридор и увидел на полу одетого в тонкие вещи мальчика возрастом около одного года. Рядом никого из взрослых не было, поэтому мужчина забрал ребенка к себе в квартиру и позвонил в полицию", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители отвезли ребенка в больницу, сейчас с мальчиком все в порядке и его жизни ничего не угрожает. Полиции также удалось установить родителей ребенка.

"Ими оказались супруги из этого же дома. Как оказалось, семья состоит на учете социальных служб, мать и отец ведут антиобщественный образ жизни. В настоящее время мать утверждает, что пошла в магазин, а ребенка оставила мужу. Как ребенок появился на полу общего коридора пока неизвестно. Ведь отец отказывается общаться с полицией ", - сказано в сообщении.

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Правоохранители подготовили оповещения в социальные службы для принятия решения о лишении родителей ребенка прав. Мальчик пока находится под наблюдением медработников.

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