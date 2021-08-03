Родители не вызвали медиков: 2-летняя девочка умерла в страшных муках

В Черниговской области от ожогов умерла 2-летняя девочка. Родители не вызвали медиков. Фото: cn.npu.gov.ua

В Черниговской области в больнице в результате ожогов кипятком умерла 2-летняя девочка из села Бахмацкой городской общины 2 августа.

Ребенок обварился еще 19 июля. Однако родители к медикам не обратились, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Ребенок случайно задел и перевернул на себя ведро с кипятком. Получила ожоги еще 19 июля. Однако родители долго не обращались за помощью к врачам", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство. За это грозит до 15 лет тюрьмы.

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