Родила мальчика в туалете и выбросила в яму

На Харьковщине женщины выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. Фото: pixabay.com

27 марта в 6:48 в Лозовской райотдел полиции Харьковской обл поступила информация, что поселке Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок. Работники ГСЧС вытащили младенца, завернутого в целлофановый пакет. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

"Мальчик выжил, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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В отношении женщины, которая родила ребенка в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале в пгт. Панютино и выбросила его в яму, полиция начала уголовное производство. Личность матери мальчика установили. Ей 41 год. У нее есть муж и четверо детей. Сейчас она находится в больнице.

На Херсонщине в одном из сел Ивановского района на помойке нашли тело новорожденного мальчика. Малыш был завернут в тряпье и несколько пакетов. Полицейские подозревают, что ребенка выбросила 17-летняя женщина, которая не хотела беременности.