Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову сегодня объявят приговор. Фото - nakipelo.ua

Сегодня, 26 февраля, в Киевском районном суде Харькове начался завершающий этап суда над обвиняемыми в смертельном ДТП на улице Сумской, Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым. Тогда погибли 6 человек, еще 5 травмированы.

На этом судебном заседании станет известен приговор обоим фигурантам дела. Судья Виктор Попрас начал зачитывать приговор в 14.13.

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Прокуратура просит для обоих обвиняемых по 10 лет тюрьмы.

19 февраля, в Киевском райсуде Харькова обвиняемый в масштабном ДТП на ул. Сумской Геннадий Дронов обратился к присутствующим с последним словом. Сделал это до того, как судья удалился в совещательную комнату. Речь читал с листа, потому что очень волновался. Сказал, что первый раз столкнулся с судебной системой, за исключением единого административного нарушения за все время 19-летнего водительского стажа.