Резко увеличилось количество ДТП: рассказали о последствиях непогоды

С начала суток 5 февраля на территории Украины произошли 253 ДТП. Фото - facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Ухудшение погодных условий сказалось на дорожной обстановке и приводит к многочисленным ДТП. Так, с начала суток 5 февраля на территории Украины произошли 253 дорожно-транспортных происшествия.

Из них 19 - с пострадавшими, в которых 3 человека погибли и еще 20 - получили травмы, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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"Патрульные полицейские совместно с другими оперативными службами прилагают максимум усилий, чтобы непогода не создала проблем для граждан. Однако осложненные погодные условия, осадки, гололед увеличивают риск попадания в ДТП", - сказано в сообщении.

Избежать попадания в ДТП можно, если и водители, и пешеходы будут соблюдать правила дорожного движения,

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.