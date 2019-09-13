Резать не хотел: что сказал в суде подозреваемый в покушении на жену

Киевский суд Одессы избрал меру пресечения Фейсалу Хазалу Гелану - 2 месяца под стражей без права на залог. Его арестовали за покушение на жену. Фото - fakty.ua

13 сентября Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения 55-летнему Фейсалу Хазалу Гелану - 2 месяца под стражей без права на залог. Его арестовали за покушение на жену, 43-летнюю Татьяну Бурчанову.

В суде подозреваемый не мог объяснить, почему набросился с ножом на жену. Сказал, что пошел помириться, чтобы она не подавала на развод.

"Я ждал ее у лифта. Когда она меня увидела - начала кричать. После этого я достал нож и велел ей закрыть рот. Резать я не хотел, как это произошло я не понимаю. А потом я испугался и убежал", - сказал Гелан.

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Татьяна Бурчанова в тяжелом состоянии в реанимации. Она получила многочисленные ножевые ранения в живот, грудь и лицо и перенесла несколько операций.

По словам дочери Софии Гелан, отец часто поднимал руку на мать и унижал. Когда женщина подала на развод, муж заставил ее забрать заявление. За неделю до жестокого нападения в семье произошел очередной конфликт, после которого одесситка переехала жить к сестре.

Фейсал Хазал Гелан напал на жену в лифте. Нанес ей 9 ножевых ударов и убежал. Мужчину задержали на границе с Молдовой. В момент нападения вместе с мужем был сын от первого брака, его до сих пор ищут.