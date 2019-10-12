Ревнивец облил жену бензином и поджег

На Николаевщине 45-летний мужчина из ревности облил бензином и поджег 36-летнюю жену. Фото - facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В селе Калиновка Снигиревского района Николаевской области 45-летний мужчина поджег 36-летнюю жену. Сделал это якобы из-за ревности.

Событие произошло 11 октября около 22.40, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Супруги решили поехать в Снигиревку. Для этого нужно было достать бензина. За ним отправилась женщина, однако долго отсутствовала. Поэтому, когда вернулась, возник конфликт. Во время ссоры мужчина облил жену тем бензином, который она принесла, и поджег", - сказано в сообщении.

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Поняв, что натворил, злоумышленник погасил пламя. Однако потерпевшая получила серьезные ожоги и была госпитализирована.

Сейчас 36-летняя женщина находится в больнице. А с мужчиной проводятся первоочередные следственные действия. Супруги имеют на воспитании трех несовершеннолетних детей, самому младшему из них 11 лет.

Следователи открыли уголовное производство. Поджигателю грозит до 8 лет тюрьмы.

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