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четверг, 15 июля 2021 15:47

Ревнивец избил бутылкой бывшую и порезал ножом знакомого
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В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области ревнивец избил свою бывшую и напал с ножом на общего знакомого.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Нацполиция

"В дом 35-летнего жителя пришла знакомая. Товарищи отдыхали. Через некоторое время дом посетил бывший сожитель гости. 32-летний мужчина приревновал женщину к своему товарищу", - говорится в сообщении.

Из-за ревности между присутствующими возникла ссора, которая переросла в драку. Ревнивец стеклянной бутылкой избил женщину, а затем набросился с ножом на своего знакомого. У пострадавшего - множественные ранения головы, туловища и верхних конечностей. Нападающий украл мобильный телефон женщины и скрылся с места преступления.

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"Злоумышленник разыскали "по горячим следам" и доставили в управление полиции. Установили, что он уже был судим за совершение краж. Все вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу", - добавили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

В Киеве на ул. Радистов мужчина ранил ножом двух знакомых: 20-летнего жителя столицы и его 27-летнего товарища. Причиной агрессивного поведения стала ревность из-за девушки.

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