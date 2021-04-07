Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню

В Киеве мужчина с полицией гонялся за женой и кумом, заподозрив его в измене. Фото: pixabay.com

В ночь на 7 апреля ревнивый мужчина устроил погоню за женой, подозревая ее в измене с кумом. К этому привлек и полицию.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Правоохранители же получили сообщение о похищении авто и выехали на место.

"Автомобиль BMW (о похищении которой сообщил мужчина. - Gazeta.ua) не останавливался по требованию правоохранителей, игнорируя все возможные ПДД. Авто заставили остановиться возле ТРЦ "Республика". За рулем находилась женщина (жена заявителя. - Gazeta.ua), а на пассажирском - мужчина (кум. - Gazeta.ua). Обоим надели наручники", - говорится в посте.

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Заявитель подъехал позже на Hyundai. Обе машины повредились вследствие общего столкновения.

"Оказалось, что никакого завладение автомобилем не было. Мужчина, который заявил об угоне, просто заподозрил, что жена ему изменяет с кумом. Сама женщина говорит, что они с кумом только выпили кофе", - добавили авторы.

В Киеве на ул. Радистов мужчина ранил ножом 2 знакомых: 20-летнего жителя столицы и его 27-летнего товарища. Причиной агрессивного поведения стала ревность из-за девушки.