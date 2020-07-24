Ревнивый мужчина устроил поножовщину на окраине Киева

24 июля в Киеве на улице Радистов мужчина ранил ножом 2 знакомых: 20-летнего жителя столицы и его 27-летнего товарища. Причиной агрессивного поведения стала ревность из-за девушки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Подозреваемый вместе с девушкой днем ​​гуляли по улице Радистов. В этот момент к киевлянке подошли двое знакомых парней, один из которых в прошлом за ней ухаживал. Из-за ревности между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой задержанный достал нож и нанес 20-летнему сопернику проникающее ранение в живот, а его 27-летнему товарищу - непроникающее в шею. После чего злоумышленник скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.





Подозреваемый в преступлении задержан и отправлен под круглосуточный домашний арест



Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичного бизнесмена расстреляли на глазах у 7-летнего сына

Виновника преступления разыскали и отправили под круглосуточный домашний арест. Ему инкриминировали подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы до 8 лет.

22 июля российские оккупанты, пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.





