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пятница, 24 июля 2020 02:38

Столичного бизнесмена расстреляли на глазах у 7-летнего сына

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Столичного бизнесмена расстреляли на глазах у 7-летнего сына
Машину Игоря Плекана расстреляли из автоматов.

На Киевщине расстреляли скандального столичного бизнесмена Игоря Плекана.

"44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов. У мужчину попали как минимум четыре пули, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили", - сообщает ICTV.

Киллеры оставили мальчика живым, приказали бежать. Ребенок прибежала домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако его ранения оказались смертельными.

Жена бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно, но муж все время ее успокаивал.

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У полицейских уже есть оперативные наработки, и в ближайшее время "будут громкие задержания фигурантов убийства".

Ранее один из лидеров формации С14 Сергей Мазур заявил, что Игорь Плекан - криминальный авторитет, который имеет "свое условное киллерских бюро". Он также якобы параллельно занимался "крышеванием" игровых автоматов и незаконных наливаек.

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