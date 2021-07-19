Реку Киева превратили в пенные помои

 
Ексклюзивы
1/5
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 369
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1215
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 648
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 756
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3447
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1548
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5112
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 810
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 234
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
3
7
3
12
Смертельное ДТП с 12 людьми в легковушке: кадры аварии
Смертельное ДТП с 12 людьми в легковушке: кадры аварии
DAF раздавил на трассе патрульного, который остановил другой грузовик
DAF раздавил на трассе патрульного, который остановил другой грузовик
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Рухнул подъезд многоэтажки, где два года назад погибли восемь человек
Рухнул подъезд многоэтажки, где два года назад погибли восемь человек
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Видео
Все видео
Реку Киева превратили в пенные помои
Реку Киева превратили в пенные помои
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы
Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы
Полицейские безуспешно гонялись за пьяным водителем - задержать помогли коровы
Полицейские безуспешно гонялись за пьяным водителем - задержать помогли коровы
Предлагали вложиться в "крипту": мошенники обманули украинцев на 250 млн
Предлагали вложиться в "крипту": мошенники обманули украинцев на 250 млн
Интервью
1/5
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 405
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 765
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2241
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 612
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 702
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 432
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
понедельник, 19 июля 2021 10:14

Реку Киева превратили в пенные помои

  Комментировать
Реку Киева превратили в пенные помои
Река "Сырец" из-за слива опасных отходов стала напоминать помои после стирки. Фото: скриншот с видео

В реку Сырец, что протекает в столичном парке Сырецкий Гай, сливают опасные отходы. В результате на водоеме появляются пенные образования.

Соответствующие видео распространили в Facebook-сообществе "Сырец".

Слив различных опасных отходов в реку происходит ежедневно, утверждает автор видео Светлана Гурова.

"Зарегистрировано обращения в полицию Подольского района по номеру 27424. Прошу поддержки. Экологическую полицию вызывать не удалось. В понедельник будем обращаться снова к "экологии", - написала Гурова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На всех столичных пляжах вывесили красные флаги

В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Реку Киева превратили в пенные помои». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Композитор дал последний концерт

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 7119
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 3915
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
 Просмотров: 2889
Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна
Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна Просмотров: 2394
Жена Малиновского встретила Кьеллини
Жена Малиновского встретила Кьеллини Просмотров: 2304
Происшествия
Убийство в психбольнице: показали фото опасного беглеца
Убийство в психбольнице: показали фото опасного беглеца Просмотров: 81
Смертельное ДТП с 12 людьми в легковушке: кадры аварии
Смертельное ДТП с 12 людьми в легковушке: кадры аварии
3
 Просмотров: 747
DAF раздавил на трассе патрульного, который остановил другой грузовик
DAF раздавил на трассе патрульного, который остановил другой грузовик
3
 Просмотров: 675
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
7
 Просмотров: 441
12 человек на легковушке попали в смертельную аварию
12 человек на легковушке попали в смертельную аварию Просмотров: 486
Больше всего комментируют
5
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
3
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Голосов: 869
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть