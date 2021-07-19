Реку Киева превратили в пенные помои

Река "Сырец" из-за слива опасных отходов стала напоминать помои после стирки. Фото: скриншот с видео

В реку Сырец, что протекает в столичном парке Сырецкий Гай, сливают опасные отходы. В результате на водоеме появляются пенные образования.

Соответствующие видео распространили в Facebook-сообществе "Сырец".

Слив различных опасных отходов в реку происходит ежедневно, утверждает автор видео Светлана Гурова.

"Зарегистрировано обращения в полицию Подольского района по номеру 27424. Прошу поддержки. Экологическую полицию вызывать не удалось. В понедельник будем обращаться снова к "экологии", - написала Гурова.

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В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.