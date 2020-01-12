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воскресенье, 12 января 2020 16:10

Рэкетиры вымогали у предпринимателя 660 тыс. грн

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Рэкетиры вымогали у предпринимателя 660 тыс. грн
В Николаеве задержали рэкетиров. Фото: Нацполиция

В Николаеве правоохранители задержали рэкетиров, которые требовали с предпринимателя 660 тыс. грн.

В ходе следственно-оперативных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 660 тыс. грн, которые бизнесмен якобы должен. В то же время преступники предупредили потерпевшего, что в случае отказа проведут с ним меры физического убеждения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Предприниматель должен был отдавать средства частями. Во время передачи части "долга" в размере 250 тыс. грн их задержали.

"11 января задержали организатора и четырех членов преступной группы. Четырех человек задержали непосредственно на одной из улиц Николаева, еще одного - в кафе, где он ждал других участников. В составе преступной группы было пять человек в возрасте от 25 до 42 лет", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия правоохранители изъяли 250 тыс. грн, а в одном из транспортных средств правонарушителей - оружие. Сейчас решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и избрании меры пресечения. Им грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс грн "откатов" должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками СБУ. Деньги требовали за содействие в ускоренном перечислении денежных средств согласно подписанных актов-приемки выполненных подрядных работ.

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