Рэкетиры вымогали у предпринимателя 20 тыс. грн ежемесячно

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В Днепре задержали 33-летнего рэкетира, который вместе с сообщником требовал у предпринимателя 20 тыс. грн ежемесячно.

За это гарантировал беспрепятственное ведение бизнеса, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленники требовали деньги у частного предпринимателя, который занимался торговлей в Петриковском районе Днепропетровской области. Вымогатели сначала психологически давили на потерпевшего, а в случае неуплаты указанной суммы угрожали забрать имущество предпринимателя", - рассказали в полиции.

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Вымогателя остановили на авто Volkswagen после того, как потерпевший передал ему деньги. Во время обыска в авто и личного досмотра водителя и пассажира полицейские изъяли 3 пистолета марки Ekol major 9 mm P.A.K. с патронами, $450 и 7,2 тыс. грн.

Следователи открыли уголовные производства. Проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города и района. А также устанавливают всех соучастников преступления. Продолжаются следственные действия.

На Закарпатье СБУ задержала бандитов, которые держали в страхе предпринимателей и терроризировали граждан в различных регионах нашей страны. Рэкетиры занимались вымогательством денег у жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей.