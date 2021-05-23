Рэкетиры отобрали у супругов авто и требовали несуществующий долг

Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области задержали банду, которая отобрала у супругов автомобиль Citroen C-4 Piccaso и требовала $10 тыс. несуществующего долга.

В случае неуплаты денег угрожали расправой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Трое мужчин, угрожая расправой, завладели автомобилем супругов. И требовали десять тысяч долларов якобы в счет погашения несуществующего долга. В противном случае угрожали покалечить супругов и членов их семьи, повредить имущество. Именно под психологическим давлением пострадавший передал злоумышленникам свое авто", - рассказали в полиции.

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Следователи открыли уголовное производство и объявили подозрения задержанным. Во время обысков у них изъяли отобранный автомобиль, долговую расписку, деревянные биты, деньги.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Днепре задержали четырех злоумышленников, которые вымогали у 40-летнего мужчины несуществующие долги. В случае неуплаты - угрожали расправой ему и членам его семьи. Злоумышленников задержали на ул. Корецкого при передаче части денег в сумме 12 тыс. грн.