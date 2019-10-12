Рейсовый автобус сошелся в лобовом столкновении с микроавтобусом: первые подробности и фото

Фото: facebook.com/patrolpolicecv

12 октября на трассе в селе Диновцы Новоселицкого района Черновицкой области рейсовый автобус сообщением "Черновцы-Харьков" столкнулся с микроавтобусом. В результате последний вылетел на обочину.

Пострадали 9 человек, среди них - 4 детей, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Мимо ДТП проезжали патрульные полицейские, которые находились в выходном. Они первыми бросились на помощь", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были пассажирами микроавтобуса. Их госпитализировали в Новоселицкую райнную больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

В селе Ольшана Ичнянского района на Черниговщине в лоб столкнулись Volkswagen Т4 с маршрутным автобусом марки И-VAN. 10 пассажиров автобуса получили травмы.