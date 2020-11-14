Рецидивисты и "Мистер Украина": кто стрелял в полицейских в Киеве

Среди стрелков по полицейским в Киеве оказался победитель конкурса "Мистер Украина", ужгородец 28-летний Петра Мацак. Фото: t.me/VGlagola

Задержанные после стрельбы по патрульным полицейским в Киеве имели уголовное прошлое и были осуждены.

Один из них - 43-трехлетний Марьян Маковский из Каменца-Подольского Хмельницкой области. Был объявлен в розыск 2017 как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Его разыскивали за незаконное обращение с оружием. Кроме того, ранее он был судим за совершение убийства и разбоя. В апреле 2019 года Маковский был лишен родительских прав в отношении дочери. Именно Маковский мог стрелять в полицейского, пишет OBOZREVATEL.

Второй задержанный - ужгородец 28-летний Петр Мацак, обладатель титула "Мистер Украина" Он якобы был за рулем автомобиля. В 18 лет он стал соучредителем творческого центра "Стар Тайм" (Мукачевский район Закарпатской области). А в 2010 году он засветился на телевидении и в прессе как победитель конкурса "Мистер Украина", а затем и как участник международного конкурса красоты "Mister International 2010", который проходил в Джакарте (Индонезия).

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Петр давно живет в Киеве, имел "проблемы с полицией", потому что попал под дурное влияние, говорят знакомые. В открытом доступе есть информация о том, что в 2015-м Мацак и еще два человека проходили по делу о кражах в домах. Все трое были приговорены к 5 годам лишения свободы, двум суд назначил испытательный срок в 1,5 года.

Еще один задержанный - 43-летний Валерий Зыков из Хмельницкой области. В 2008 году мужчина был осужден за грабеж. И последний задержанный - киевлянин 24-летний Игорь Кременчук.

13 ноября около 4 утра, на ул. Героев Космоса в Киеве экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД. Во время общения с водителем, инспекторы заметили в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выбежали из авто и обратились в бегство. Во время преследования один из беглецов выстрелил в направлении правоохранителя. В результате полицейский получил 3 огнестрельные ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь правоохранителей прибыл еще один экипаж.