Ребенок выпал из окна 4-го этажа: свидетелей удивило поведение мамы

В Вишневом произошла трагедия с ребенком. Фото: Prm

В Вишневом Киевской област ребенок выпал из окна 4-го этажа.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

Свидетель происшествия рассказала, что ребенок упал ногами на асфальт, телом на землю, у него открытые переломы ног.

"Когда вышла яжемать, то на лице не было эмоций, такое ощущение, что она вела себя очень даже спокойно, ребенок жив. Мамочки и папочки, смотрите в оба. Это было жестоко", - написала женщина.

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В Днепровском районе Киева мужчина запер мать в квартире, после чего поджег. Женщина с балкона 7-го этажа звала на помощь.