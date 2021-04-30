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пятница, 30 апреля 2021 12:48

Ребенок упал в ров и погиб

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Ребенок упал в ров и погиб
В Новгороде-Северском мальчик утонул в канаве. Фото: pexels.com

В Новгороде-Северском Черниговской области в водоеме нашли тело 7-летнего мальчика.

О розыске ребенка объявили в соцсетях. Среди особых примет указали, что мальчик не разговаривает. В Главном управлении Нацполиции в Черниговской области сообщили, что ребенок остался дома с бабушкой и дедом, пока мать была на работе.

Затем ребенка обнаружили мертвым в канаве под мостиком.

Полиция увидела на видеозаписи, что мальчик поскользнулся и упал в воду.

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Его в воде заметили дети, которые играли неподалеку. Они позвали взрослых. Те вызвали полицию и скорую помощь. Мальчик пробыл в воде около 30 мин., его не смогли спасти.

Продолжается расследование происшествия.

В Виннице на ул. Данила Нечая под колесами грузовика МАЗ погиб 10-летний мальчик. Он катался на самокате и выехал на дорогу. Трагедия произошла 28 апреля примерно в 17:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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