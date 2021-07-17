Ребенок погиб в техническом водоеме

На Харьковщине в техническом водоеме сахарозавода 6-летняя девочка 2014 г.р. упала в воду и утонула. Фото: dsns.gov.uaНа Харьковщине в техническом водоеме сахарозавода 6-летняя девочка 2014 г.р. упала в воду и утонула. Фото: dsns.gov.ua

На Харьковщине в техническом водоеме сахарозавода 6-летняя девочка упала в воду и утонула.

Трагедия произошла в селе Гуты Богодуховского района 16 июля, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"По предварительным данным, девочка с другими друзьями гуляла неподалеку водоема без присмотра взрослых, поскользнулась и упала в воду", - сказано в сообщении.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия установят полицейские.

Двое братьев 10 и 14 лет утонули, купаясь в пруду. Трагедия произошла вблизи села Слободка на Черниговщине. Ребята без разрешения пошли отдыхать к местному водоему. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать, на берегу заметил их вещи. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно.