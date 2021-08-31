"Ребенок пережил ужас": в поликлинике на 7-летнюю девочку напал педофил

Мужчину, напавшего на ребенка в туалете поликлиники, разыскивают. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Академика Стражеско, 6 в детской поликлинике на ребенка напал педофил. Произошло этом 26 августа, около 11:30, в туалете медучреждения.

Об этом сообщила мать пострадавшей в Facebook "ЯВідрадний".

7-летняя девочка пошла в туалет на втором этаже. Мать ждала ее в очереди.

"Ее не было 2-3 мин., но за это время ребенок пережил ужас", - рассказала мать.

По ее словам, в кабинку туалета ворвался мужчина.

"Угрожая кулаком, он заставил ребенка снять белье, включил видеозапись на телефоне и заставил показать половые органы. Ребенок хотела кричать, но испугалась, что он ударит. Затем он закрыл дочь в кабинке туалета и держал, потому что дочь не могла какое-то время открыть дверь. Подбежав ко мне, она была шокирована, рыдала и не могла внятно объяснить, что произошло. Сказала только: "Мама, в туалете дядя меня...", - рассказала женщина.

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Мать бросилась за злоумышленником, но ему удалось бежать. Женщина написала заявление в полицию.

Педофила разыскивают. На вид ему более 40 лет, светло-рыжие волосы, рост 165-170 см, среднего телосложения, немного хромает на правую ногу.

"Почему в детской поликлинике, где сотни детей за день проходит, не работают видеокамеры, которые, кстати, установлены? Почему в бюджетном учреждении, где малолетние дети, нет муниципальной охраны? Почему уборные общего пользования? Почему в поликлинику проходят люди без масок, а он был без маски", - пишет женщина.

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