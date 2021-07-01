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четверг, 01 июля 2021 14:38

"Прижимается к детям и снимает штаны" - в Киеве орудует агрессивный извращенец

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В столичном супермаркете мужчина якобы прижимается к детям любого возраста, снимает штаны и показывает гениталии.

Об этом сообщил "Киев без цензуры" в Telegram.

Автор: "Киев без цензуры"
  "Внимание, человек на фото несет опасность", - подписали фотографию авторы поста
"Внимание, человек на фото несет опасность", - подписали фотографию авторы поста

"Случай произошел в магазине "Фора" на ул. Курской. Охране "Форы" сообщили. На замечание (вероятный извращенец. - Gazeta.ua), бросался с кулаками и матами", - говорится в посте.

Полиция Киева проверяет информацию об опасном мужчине.

"Сегодня (1 июля. - Gazeta.ua) подобные вызовы в полицию Соломенского района не поступали. Мы проверим, были ли жалобы на действия мужчины в другие дни. Возможно, очевидцы сообщили охране супермаркета, а в полицию не обращались. Поэтому правоохранители могли и не выезжать на место происшествия", - рассказали в полиции "Сегодня".

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В столице задержали мужчину, который показывал ребенку половые органы. На детской площадке по ул. Краснозаводской мужчина разделся перед девочкой, которая каталась на качелях. Извращенец - киевлянин, 1988 года рождения, уроженец Узбекистана. Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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Дата
01
июля

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

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