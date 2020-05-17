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воскресенье, 17 мая 2020 15:05

Разыскивают 21-летнего насильника с раной на подбородке: показали фото
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На Черниговщине по подозрению в изнасиловании разыскивают 21-летнего Станислава Самойленко
Фото: facebook.com/nizhin.mvs
На Черниговщине по подозрению в изнасиловании разыскивают 21-летнего Станислава Самойленко
На Черниговщине по подозрению в изнасиловании разыскивают 21-летнего Станислава Самойленко

В Нежине на Черниговщине по подозрению в изнасиловании разыскивают 21-летнего Станислава Самойленко из с. Лукашевка Носовского района.

Известно, что в Нежине он снимал квартиру. Из особых примет - кусаная рана на подбородке справа, сообщили в местном отделе полиции.

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Был одет в темно-синюю футболку, рубашку с красными и темно-зелеными клеточками, темные джинсы зауженные книзу, белые кроссовки.

Если кто-то располагает информацией о подозреваемом, полицейские просят сообщить по телефонам: 068-469-52-39, 096-698-86-98, 067-503-36-73, или по короткому номеру "102".

В Днепре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летнего мальчика. Обнаженное тело школьника нашли в заброшенной постройке на территории городской больницы. Эксперты в устанавливают, был ли мальчик изнасилован.

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