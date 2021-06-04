Развивали семейный бизнес: полицейские подрабатывали сутенерами

Фото: npu.gov.ua

В Одессе разоблачили двух сотрудников полиции охраны, которые наладили деятельность борделя.

Салон по оказанию интимных услуг действовал в центре города. Организатор - 30-летняя местная жительница. А полицейские - ее сожитель и брат, рассказали в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

"Организатор к прибыльному незаконному бизнесу привлекла двух сотрудников Управления полиции охраны в Одесской области. Один из них, сожитель женщины, соорганизатор. Другой, ее младший брат, привозил проституток к клиентам и обеспечивал их охрану. Еще одна 30-летняя участница преступной группы выполняла роль администратора и оператора", - рассказали в полиции.

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Задержали управляющую борделем, ее брата, который уволился со службы в полиции, и 30-летнего действующего сотрудника полиции охраны. Дома и в салоне провели обыски. Изъяли "черновые" записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, а также наличные деньги.

Следователи готовят задержанным и четвертой участницы группы, администратору, подозрения. За организацию и деятельность нелегального бизнеса им может грозить до семи лет тюрьмы.

Также на трех девушек 18-29 лет составили административные протоколы за проституцию.

В Виннице разоблачили правоохранителей по управлению борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, которые занимались тем, с чем должны бороться. Их разоблачили на "крышевании" публичных домов, а также на принуждении женщин к интиму.