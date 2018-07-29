Разрушены 25 комнат - обвалился аграрный техникум

Государственный аграрный техникум частично обрушился в селе Новая Чортория Любарского района Житомирской области. Пятиэтажное здание упало еще утром 28 июля.

Пострадавших и травмированных нет. На месте происшествия работают спасатели, сообщает ГСЧС Житомирщины.

Автор: ГСЧС в Житомирской области Упала часть общежития

"Разрушение частично произошло в 6:00. Разрушены 25 жилых комнат, общей площадью 250 кв м. В целом дом имеет три подъезда на 225 комнат ", - говорится в сообщении спасателей.

Автор: ГСЧС в Житомирской области Потерпевших и травмированных нет

В центре Праги на ул. Микуландска произошел обвал дома. Ремонтные работы там выполняла бригада рабочих из Закарпатья. Под завалами оказались трое украинцев. Двое пострадавших из Хуста, еще один из Виноградова. Он впервые поехал на заработки. Именно его состояние является тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника. Он в Центральном военном госпитале в состоянии искусственной комы.