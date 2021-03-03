Автор: dnipr.gp.gov.ua На Днепропетровщине разоблачили мошеннический call-центр, работники которого обворовывали карточки украинцев

В городе Синельниково Днепропетровской области разоблачили мошеннический колл-центр, работники которого обворовывали банковские счета украинцев.

Злоумышленники назывались работниками банка. Всего на мошенников работали 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Группа лиц организовала и наладила функционирования колл-центра, где работало около 30 сотрудников. Они мошенническим путем завладевали деньгами граждан с их банковских счетов. Так, злоумышленники представлялись работниками банков, получали от клиентов номера их банковских карт, счетов, паролей, CVV кодов и тому подобное. После чего с помощью программного обеспечения выводили средства на электронные кошельки и банковские карты, оформленные на подставных лиц", - рассказали в прокуратуре.

2 марта в помещении, где функционировал колл-центр, провели обыск. Изъяли компьютерное оборудование, стационарные телефоны, черновые записи и другое имущество.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются все причастные к преступлению.

В Запорожье прекратили деятельность мошеннического колл-центра с месячным оборотом в 2 млн грн. Представляясь работниками банка, злоумышленники выспрашивали у пострадавших их реквизиты и присваивали деньги. В общем штат сотрудников насчитывал около 100 человек. Организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Помогали женщине вести "бизнес" трое местных жителей.