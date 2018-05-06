Разоблачили контрабанду кокаина на $ 300 тыс.

Фото: СБУ

В Киевской области разоблачили контрабанду партии кокаина из Центральной Америки, стоимость которой на "черном рынке" составляет более $ 300 тыс. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. Он поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения подозреваемому.

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