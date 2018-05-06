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воскресенье, 06 мая 2018 18:10

Разоблачили контрабанду кокаина на $ 300 тыс.
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На Киевщине СБУ блокировала контрабанду крупной партии кокаина
Фото: СБУ
На Киевщине СБУ блокировала контрабанду крупной партии кокаина
На Киевщине СБУ блокировала контрабанду крупной партии кокаина
На Киевщине СБУ блокировала контрабанду крупной партии кокаина
На Киевщине СБУ блокировала контрабанду крупной партии кокаина

В Киевской области разоблачили контрабанду партии кокаина из Центральной Америки, стоимость которой на "черном рынке" составляет более $ 300 тыс. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. Он поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения подозреваемому.

В Харькове сбытом наркотиков занимались действующие офицеры Управления патрульной полиции города. Сеть реализации наркотиков организовал неработающий местный житель, изготовление и фасовка психотропных веществ проходили в его квартире.

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