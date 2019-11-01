Раздробленные кости и гематомы: рассказали о травмах на теле загадочно погибшего 14-летнего парня

В Прилуках Черниговской области 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - ТСН

1 ноября тело погибшего 14-летнего Денича Чаленко с Прилук на Черниговщине привезли в Киев. Там проведут независимую судебно-медицинскую экспертизу, на которой настаивали родители. Ее результаты будут готовы в понедельник, 4 ноября.

Сопровождали тело дядя парня Анатолий Ильенко и отец, Виктор Чаленко. Он рассказал о травмах на теле сына.

"У него кулаки избиты, так, как отбивался. Под глазами гематомы, нос распух, вероятно, перебит, кусок черепа нету. Это я своими глазами все видел. Тело нам не отдавали. Но мы настояли. Чтобы не разложилось и мы могли сына нормально похоронить", - говорит Виктор Чаленко.

Доказательства убийства на месте преступления искали несколько десятков человек. Обнаружили капли крови, которые ведут от вокзала. Оттуда, подозревают горожане, и принесли тело парня.

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Машинист поезда и его помощник, уверяют, парня на рельсах увидели и тело даже не зацепили. Однако парень был весь в ранах.

Между тем жители Прилук вторые сутки не расходятся от здания полиции. Требуют назвать имя убийцы. Уверены, к преступлению причастен 18-летний Андрей из с. Антоновка Вавринского района.

Однако в полиции его причастность пока отвергают. На сегодня подозреваемых по делу нет, говорит начальник областной полиции Эдуард Алехин. Обвинения горожан отвергает и уверяет, что никто не покрывает причастных к убийству. Тем более, что пока нет оснований говорить об убийстве.

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. 29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя.