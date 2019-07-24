Раздел и душил: ищут мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку

Мужчина пытался изнасиловать малолетнюю девочку. Фото: dostyp.com.ua

В Киеве мужчина напал на 12-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.

Инцидент произошел в Оболонском районе днем ​​23 июля, сообщает "Обозреватель".

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Девочка шла в дом своей бабушки, когда заметила незнакомца, который следовал за ней в подъезд, а затем в лифт.

Нападающий вышел на том же этаже. Когда ребенок зашел в тамбур, подскочил и бросил на пол. Девочка вырвалась, и бросилась открывать дверь квартиры. Мужчина затолкал ее внутрь. Душил и заставил раздеться.

После неудачной попытки изнасилования убежал.

Извращенцу на вид около 25-27 лет, рост около 180-190 см, худощавый, волосы средней длины, имеет темную бороду.

Разговаривал на русском языке. Полиция ищет преступника.

На Днепропетровщине педофил насиловал 12-летнюю девочку всю ночь и снимал свое преступление на телефон.