Раздел и душил: ищут мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку

В Киеве мужчина напал на 12-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.
Инцидент произошел в Оболонском районе днем 23 июля, сообщает "Обозреватель".
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Девочка шла в дом своей бабушки, когда заметила незнакомца, который следовал за ней в подъезд, а затем в лифт.
Нападающий вышел на том же этаже. Когда ребенок зашел в тамбур, подскочил и бросил на пол. Девочка вырвалась, и бросилась открывать дверь квартиры. Мужчина затолкал ее внутрь. Душил и заставил раздеться.
После неудачной попытки изнасилования убежал.
Извращенцу на вид около 25-27 лет, рост около 180-190 см, худощавый, волосы средней длины, имеет темную бороду.
Разговаривал на русском языке. Полиция ищет преступника.
На Днепропетровщине педофил насиловал 12-летнюю девочку всю ночь и снимал свое преступление на телефон.
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