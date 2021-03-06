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суббота, 06 марта 2021 11:26

Разбросаны части автомобиля: в ДТП под Киевом погибли два человека
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Сегодня, 6 марта, под Киевом на Гостомельском шоссе столкнулись 2 авто. По предварительной информации, в результате аварии 2 человека погибли и 3 пострадавших.

Под Киевом произошло смертельное ДТП
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Под Киевом произошло смертельное ДТП
Под Киевом произошло смертельное ДТП
Под Киевом произошло смертельное ДТП
Под Киевом произошло смертельное ДТП

В результате столкновения легковушка Chevrolet загорелся. Пожар ликвидировали другие водители, которые остановились помочь. На дороге разбросаны части авто.
Погибшего водителя доставали спасатели, сообщается в Telegram-канале Dtp.kiev.

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Движение по трассе парализовано. На месте работают полиция, медики и спасатели ГСЧС.

В ночь на 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП. Транспортное средство слетело с эстакады. В автобусе было 57 украинцев, из которых 6 - погибли. 34 человека госпитализированы. Рейсовый автобус следовал по маршруту Познань-Херсон.

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Дата
06
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