Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся

В Житомире на пешеходном переходе легковой автомобиль Volkswagen Jetta сбил 54-летнюю женщину. Две ее собаки, которых она вела на поводке, тоже попали под колеса.

Свидетели, говорят, что водитель даже не затормозил, силой удара женщину отбросило на 30 м. От полученных травм и она, и животные погибли на месте. Водитель, даже не остановившись, уехал.

Автор: zt.npu.gov.ua В Житомире на пешеходном переходе водитель Volkswagen Jetta сбил 54-летнюю женщину. Она погибла на месте вместе с двумя собаками, которых вела на поводке

При помощи камер уличного видеонаблюдения полиция уже через час разыскала машину и установила водителя, 29-летнего местного жителя. По имеющейся информации, мужчина находился за рулем автомобиля, принадлежащего его знакомому.

Автор: zt.npu.gov.ua Водитель скрылся. Полицейские неподалеку от места ДТП нашли брошенное й авто

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"Водитель автомобиля оставил ее в нескольких кварталах от места происшествия, у нас есть записи камер видеонаблюдения, где зафиксировано, как он выходит из транспортного средства. Сейчас Volkswagen Jetta изъят, уже назначен ряд экспертиз. Также продолжаются мероприятия по установлению местонахождения водителя", - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства. В полиции просят всех, кому известно местонахождение водителя, сообщить об этом.

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