В Польше произошла смертельная авария: 6 украинцев погибли

В ночь на 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП. Транспортное средство слетело с эстакады. В автобусе было 57 украинцев, из которых 6 - погибли. 34 человека госпитализированы.

Рейсовый автобус следовал по маршруту Познань-Херсон. Авария произошла вблизи польского Кашице, как сообщает представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

На месте ДТП работали экстренные службы: около 100 пожарных, 19 бригад парамедиков и полицейских. Травмированных госпитализировали 2 вертолетами в ближайшие больницы в Перемышле, Ярославе, Жешуве, Рудной Малой, Пшеворске и Любаче. Тех пассажиров, кто не получил травм, отвезли в местную школу и общежития на некоторое время, как пишет RMF24.

ДТП произошло 6 марта за несколько минут после полуночи. Водитель не справился с управлением, выезжая с автострады. Автобус ударился об перила, после чего перевернулся.

Фото: rmf24.pl

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"Самые большие удары получили пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. В тот момент, когда автобус внезапно затормозил, ударившись о барьеры, пассажиры начали инертно двигаться в салоне автобусе, ударяясь о сиденья, о салон. Это привело к многочисленным травмам головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей", - сказал один из спасателей, как передает TVN24.

На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района столкнулись Hundai Elantra и Peugeot Partner 3 марта около 19:40. Последний от удара перевернулся. В результате аварии погиб пассажир легковушки. Еще трое мужчин травмированы.