На трассе произошло смертельное ДТП с опрокидыванием: показали фото и видео

На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района столкнулись Hundai Elantra и Peugeot Partner 3 марта около 19:40. Последний от удара перевернулся.

В результате аварии погиб пассажир легковушки. Еще трое мужчин травмированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Удар был настолько мощным, что людей с разбитых машин пришлось доставать спасателям, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В обоих транспортных средствах зажало по одному человеку. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали травмированных людей и передали их работникам скорой медицинской помощи", - рассказали спасатели.

Искалеченные мужчины в реанимации с многочисленными переломами и черепно-мозговыми травмами. Один в коме. Предварительно, это жители Сум, которые направлялись на заработки. Обстоятельства аварии выясняет полиция.

В Мелитопольском районе Запорожской области в лоб столкнулись легковушки Audi А6 и Toyota Tundra. 2 человека погибли, еще 2 - травмированы. Столкновение произошло на автодороге Харьков-Симферополь.