Разбитые окна и крыши: показали фото разрушений вблизи горящего арсенала

В селе Августовка Ичнянского района Черниговщины, которое находится неподалеку военного арсенала, который взорвался, пострадали десятки домов. Местные жители публикуют фотографии разрушений.

На фотографиях видно поврежденные дома, заборы и автомобили. Кое-где видно, что внутри домов или во дворах пылает огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрывы на арсенале: последние новости и видео, что происходит вокруг

Фото: Facebook Олега Горбаня в группе "Подслушанно в Ичне"

На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые не производятся в Украине. Речь идет о дефицитных снарядах для 122 мм гаубиц, снарядах для реактивных систем "Град".