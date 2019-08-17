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суббота, 17 августа 2019 10:52

Разбился военный вертолет: подробности аварии

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Разбился военный вертолет: подробности аварии
На борту находились двое военных, они не пострадали. Фото: Униан

16 августа в Бродах разбился военный вертолет Ми-2. В результате аварии никто не пострадал. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Зоряна Тивин.

Вертолет Ми-2 разбился при взлете во время учений, которые проводились на территории военной части А2595. На борту находились двое военных. Они не пострадали.

Известно, что вертолет упал на правый бок около 15:33, находясь на высоте 3-4 метра. Пожара после падения не возникло. На месте аварии работают следователи ГБР и военные прокуроры, которые выясняют обстоятельства и причину происшествия.

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За прошедшие сутки боевики на Донбассе двенадцать раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Дата
17
августа

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